教育類股集體衝高，學大教育、中國高科、國新文化等漲停；旅遊、酒店板塊領跌兩市，醫藥、機場航運等概念股表現較低迷。總體來看，個股漲多跌少，兩市超3,000檔個股收紅，成交連續第22個交易日突破人民幣（下同）兆元。

截至收盤，滬指報3,395點，漲1.81％，成交額為5,647億元；深成指報11,225.77點，漲0.4％，成交額為5,722億元；創指報2,273.4點，漲0.25％，成交額為2,489億元。

盤面上，中字頭、中船系、銀行概念股漲幅居前。旅遊、酒店、互聯網電商類股跌幅居前。

金融股狂飆 滬指開高走高午盤收漲1.5％
創業板指開低走高 午盤收漲1.56％
《國際金融》觀望財報 歐股晨跌0.42%
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