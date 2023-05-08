教育類股集體衝高，學大教育、中國高科、國新文化等漲停；旅遊、酒店板塊領跌兩市，醫藥、機場航運等概念股表現較低迷。總體來看，個股漲多跌少，兩市超3,000檔個股收紅，成交連續第22個交易日突破人民幣（下同）兆元。
截至收盤，滬指報3,395點，漲1.81％，成交額為5,647億元；深成指報11,225.77點，漲0.4％，成交額為5,722億元；創指報2,273.4點，漲0.25％，成交額為2,489億元。
盤面上，中字頭、中船系、銀行概念股漲幅居前。旅遊、酒店、互聯網電商類股跌幅居前。
滬指8日全天維持高位震盪，盤中一度突破3,400點，創年內新高，創業板指小幅收漲。概念股方面，大金融板塊全線爆發，銀行股領漲，中國銀行、中信銀行、西安銀行等漲停。中字系國企、一帶一路概念股再度強勢，中船漢光等漲停，中國船舶、中國出版等十多檔個股大漲。
教育類股集體衝高，學大教育、中國高科、國新文化等漲停；旅遊、酒店板塊領跌兩市，醫藥、機場航運等概念股表現較低迷。總體來看，個股漲多跌少，兩市超3,000檔個股收紅，成交連續第22個交易日突破人民幣（下同）兆元。
截至收盤，滬指報3,395點，漲1.81％，成交額為5,647億元；深成指報11,225.77點，漲0.4％，成交額為5,722億元；創指報2,273.4點，漲0.25％，成交額為2,489億元。
盤面上，中字頭、中船系、銀行概念股漲幅居前。旅遊、酒店、互聯網電商類股跌幅居前。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。