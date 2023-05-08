台新金旗下主力獲利引擎台新銀行4月稅後純益11.4億元，累計前四月稅後純益為54.3億元，核心業務獲利動能持續穩健，致銀行淨利收較去年同期增加；資產品質維持穩健，截至4月底逾放比為0.12％，備抵呆帳覆蓋率為1,119.31％。

其次，在子公司「台新證券」4月稅後純益0.04億元，較上月下滑，主要是證券市場指數下跌，致經紀手續費收入及營業證券相關處分利益減少；累計前四月稅後純益4.3億元，較去年同期上升，使得今年證券市場指數上漲及公司營業證券操作績效提升，使公司營業證券處分及評價利益上升。

台新證券4月稅後純益0.04億元，較上月下滑，主因證券市場指數下跌，致經紀手續費收入及營業證券相關處分利益減少；累計前四月稅後純益4.3億元，較去年同期上升，主係今年證券市場指數上漲及公司營業證券操作績效提升，使公司營業證券處分及評價利益上升。

另，台新人壽4月稅後純益0.7億元，主係因台幣貶值產生匯兌利益所致；累計稅後純益0.9億元，較去年同期減少，主係因去年同期有投資資產配置調整實現處分利益。