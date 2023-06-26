新竹瓦斯公司竹北整壓站軸流閥被砂土堵塞，引發瓦斯氣爆和12起火警事件，副縣長陳見賢要求瓦斯公司負起所有賠償責任，由縣府協助受災戶申請國家賠償。國民黨立委林思銘指出，是否適用國家賠償問題，需先確定國家賠償法第3條關於「公共設施」的意涵，必要時應修法擴大保障範圍。

林思銘說，為配合天然氣事業法規定，原「新竹縣瓦斯管理處」自2011年1月1日起改制更名為「新竹瓦斯股份有限公司」，由新竹縣政府完全出資，所有管理人員均由縣府派任，是百分之百的公營特許事業。

林思銘說，公營事業該不該進行國賠，討論由來已久，2020年11月台電大觀發電廠武界壩異常開啟洩洪，釀成溪床野營客4人死亡事件，法院最終判決值班人員應負過失致死責任，而行政疏失部分，另由監察院提出台電糾正案，其中並無相關國家賠償。

林思銘分析，由於國營事業是公司組織型態，最高法院判例認定，依照國有財產法第4 條第1項第3款後段規定「國營事業為公司組織者，僅指其股份而言」，因此國營公司的公共設施，因設置或管理問題損害人民權利，人民將無法依照國家賠償法，向國營公司請求損害賠償。

不過，林思銘質疑，國家賠償法是依照憲法第24條制定，經由特別立法，提供人民更全面的保障，除了公務員違法行為之外，更額外加上公共設施瑕疵的損害賠償規定。如果，公共設施為追求效率績效，改以公司組織形式經營，國家責任即可遁入私法，似乎有違國家賠償法之本意。

因此，林思銘希望透過修法，回歸討論國家賠償法第3條關於「公共設施」的意涵，盡量擴大保障範圍，以在災害發生時，給予人民最即時、適切的保護。

林思銘表示，此次事件，雖不適用國家賠償法來求償，但楊文科縣長已經允諾瓦斯公司及縣府會負起全部的賠償責任，所以未來受災戶及民眾均可望獲得賠償！這部份依民法184條的規定即可向瓦斯公司求償。