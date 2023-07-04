高階分離式元件廠德微6月營收1.39億元，月減7.79％、年減29.75％，累計第二季營收達4.4億元，季增1.61％、年減16.98％，而針對5日停牌一事，市場則揣測與達爾集團車用產能布局有關。

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