高階分離式元件廠德微6月營收1.39億元，月減7.79％、年減29.75％，累計第二季營收達4.4億元，季增1.61％、年減16.98％，而針對5日停牌一事，市場則揣測與達爾集團車用產能布局有關。
德微公司上櫃有價證券 7月5日起暫停交易
德微科技股份有限公司（3675）因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自112年7月5日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
德微科技股份有限公司（3675）因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自112年7月5日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
高階分離式元件廠德微6月營收1.39億元，月減7.79％、年減29.75％，累計第二季營收達4.4億元，季增1.61％、年減16.98％，而針對5日停牌一事，市場則揣測與達爾集團車用產能布局有關。
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