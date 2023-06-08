櫃買中心表示，光隆實業股份有限公司107年甲種特別股（簡稱：光隆甲特；代號：8916A）於112年6月2日流通在外股數已低於500萬股，符合櫃買中心業務規則第12條之2第1項第13款規定，依規自112年7月19日起終止該特別股櫃檯買賣。