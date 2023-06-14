Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj — Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022

丹佛金塊勇奪2023年NBA總冠軍，老闆可倫凱（Stan Kroenke）答應用球隊飛機送主將約基奇（Nikola Jokic）返回塞爾維亞故鄉。約基奇賽後在鏡頭前說：「我必須在星期日之前返家，我還有賽馬呢。」他笑著說：「我在電視轉播前給他壓力，而且我不會內疚。」畢竟他是帶回隊史首冠的頭號功臣。

約基奇酷愛騎馬，他12歲在家鄉就迷上了賽馬，甚至為了賽馬而短暫放棄籃球，他還跑過第4名的成績。在約基奇的置物櫃裡，例行賽MVP獎座還被放在賽馬獎章的後面，他就是這麼喜歡賽馬。

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）先前推文說，他覺得約基奇無意成為大明星，他單純想要打卡上下班，然後視訊自己的馬，跳進池子裡面玩。該推文已被刪除，不過杜蘭特的眼光很可能沒錯。

約基奇連霸例行賽MVP的時候，金塊總教練麥克馬龍（Michael Malone）還飛去塞爾維亞的松博爾給他一個驚喜。果然約基奇當時就坐在自己的馬車上面。約基奇買的第一匹賽馬叫做Dream Catcher（捕夢者），他後來至少有6匹馬，今年摘冠前他表示還要再買1匹，「就算輸了決賽我也會買吧。」如今約基奇滿載而歸，肯定要再買1匹勇猛的賽馬來犒賞自己。