台灣網球女將王兆宜擊敗會外賽第2種子凡波佩爾，晉級台塑盃女網賽會內賽。（中華網協提供）

2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽19日起在台南市新營網球場展開第2周賽程，經過單打會外賽奮戰之後，鄭筑云、王兆宜、陳鈺蕓、蔡侑芩、李芯頤5位選手晉級會內賽。

生涯首次參與職業賽的鄭筑云打起來格外出色，不畏懼世界排名比自己高的選手，在會外賽最終輪挑戰來自新加坡的第3種子彭肃情（SarahPang），6比4、6比2收下勝利，首次參加職業賽事就成功闖進會內。

賽後鄭筑云興奮表示：「賽前沒有給自己設定什麼目標，但難得在自己家鄉參與職業賽，說什麼也要放手一博。整場比賽自己打起來相當放鬆，對手經驗很好，我要很謹慎地打每1分，很開心自己能闖進會內賽，希望在往後的幾天都能有不錯的表現。」

另一名島島女將王兆宜，面對會外賽第2種子、荷蘭選手凡波佩爾（Emma Van Poppel)，雙方打起來平分球色，王兆宜7比5先下一盤，次盤王兆宜局數上1比0領先時，對手因為在炎熱天氣下比賽未能迅速恢復，最終無奈傷退，王兆宜再為地主拚下1席會內賽資格。

2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽第2周從20日開始會內賽賽程，台灣多名選手將於首日會內賽登場，王兆宜、陳鈺蕓及鄭筑云也將分別面對來自香港、日本的對手，李亞芯和林立心上演「寶島內戰」，這1站獲得會內外卡的卓宜萱將面對另一名小將林芳安，卓宜岑更是繼上週遭遇同號種子後，再次遭遇本站第1種子、來自比利時的科斯圖拉斯（Sofia Costoulas)。