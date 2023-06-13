瑞士信貸銀行的美國存託股票 (ADS) 將不再於紐約證券交易所交易，如2023年3月19日說明，瑞士信貸股東將以每22.48股瑞士信貸股票換得1股瑞銀股票。瑞銀預期普通股權益第一類資本比率 (CET1)將於2023年第二季達到14%左右，並在整年度維持大致相同的水準；同時預期瑞士信貸的營運損失和重大重組費用將因風險加權資產(RWA)減少而抵消。

瑞銀未來將根據國際財務報告準則IFRS並以美元為單位，合併報告集團整合後的財務成果。2023年第二季獲利結果將於 2023年8月31日公布。

在進一步整合前，瑞銀將採取以下治理模式：

一、瑞士銀行股份有限公司將管理瑞士銀行股份有限公司與瑞士信貸銀行股份有限公司兩家獨立的母行。每個機構將持續擁有自己的子公司和分行、繼續服務客戶，以及與交易對手往來。

二、瑞士銀行股份有限公司的董事會和集團執行董事會將全面負責合併後的集團營運。

完成收購後，瑞銀亦宣布了部分瑞士信貸實體的董事會提名名單。經監管機關核准下，瑞士信貸銀行股份有限公司的董事會將由 Lukas Gahwiler（主席）、Jeremy Anderson（副主席）、Christian Gellerstad（副主席）、Michelle Bereaux、Mirko Bianchi（直到2023年6月30日止）、Clare Brady、Mark Hughes、Amanda Norton和Stefan Seiler組成。