後疫情時代民眾開始走出戶外，飲料市場逐漸回溫，黑松前5月合併營收年增率為21.84%，張斌堂說，上半年主要飲料品牌推出各種新品，包括「黑松沙士PLUS強碳酸」、「FIN好菌補給飲」、「茶尋味 臺灣春茶」及「黑松茶花一番煎茶」，希望持續將黑松打造成健康歡樂的「生活品牌」；而酒類代理事業表現也成為我們營運成長的重要動能。

因應大環境的轉變，張斌堂指出，未來有四大願景，包括安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境，來達成優質生活好伙伴的使命。也將秉持生活品牌、超越代理、進化銷售三大營運方針，來增加營運量能。

黑松中壢廠繼領先同業取得「綠建築銀級標章」後，再於今年6月更進一步成為飲料業第一家取得「綠色工廠標章」的企業。

張斌堂表示，作為百年企業，我們希望攜手產業一起加速綠色轉型。在節能減碳的部分，除了陸續更新生產線，大幅減少了能源及資源的耗用，更積極推動數位化管理，以完善能源監控系統，進而減少生產中的資源耗用，同時提升生產效率。去年11月黑松也已完成斗六廠574瓩太陽光發電系統的建置，希望逐步擴大綠能的使用，積極落實永續目標。

黑松去年合併營收95.58億元，為歷年新高。在個體營收的部分，營業收入淨額達84.16億，也創下歷史新高，營業利益5.57億元；?後利益8.86億元；毛利率為25%，純益率為10.53%，股東權益報酬率4.86%，每股盈餘(EPS)為2.21元。