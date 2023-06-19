悠遊卡公司近來風波不斷，民進黨台北市議員林延鳳19日又爆出，悠遊卡公司推跨境支付，有男職員與琉球銀行對接時卻傳私密照進行性邀約，並仍順利通過適用期，悠遊卡公司丟光台北市民的臉。悠遊卡公司回應，召開性平會審查，結果為誤傳房號，並無直接證據證明有性騷，但仍導致形象受創，調離原職。

林延鳳指控，前台北市長柯文哲去年11月首推悠遊卡跨境支付，但悠遊卡公司有男職員同月與琉球銀行對接時，傳私密照片予琉球銀行女職員進行性邀約，後又收回照片辯稱是傳錯，涉嫌性騷，造成女職員不舒服，女職員立即檢舉，琉球銀行也告知悠遊卡公司，主管機關交通局卻直到今年6月索資時才知情。

林延鳳痛批，男職員當時還在試用期，悠遊卡公司也立即召開性平會，但性平會並無外部委員，吃定受害人在境外，悠遊卡公司隻手遮天、處理草率，且最終男職員仍順利通過適用期。悠遊卡公司與琉球銀行合作進行跨境支付，涉及國際層次，和一般商業公司交流的層級並不同，丟臉丟到國外，丟光台北市民的臉。

悠遊卡公司副總林季良回覆，男職員為與琉球銀行聯絡的人員，確實有收到日方主管告知此事，當天中午立即通報高層，並成立性平會了解情況，但調查結果並無私密照片，而是誤傳房間號碼的照片並收回，沒有直接證據證明有騷擾意圖，但言行仍導致公司形象受創，記申誡2支，並調離現職，不與琉球銀行再有業務往來。

林季良解釋，性別會委員5人有4人是內部高階女性主管，據了解並無外部委員。但後續日方也有來台辦理業務，已向日方表明處理方式，日方並無對此表示反對等，同時也不影響雙方業務合作。