英國物價上漲幅度驚人，4月雖從10%左右降至8.7%，但還是當地政府目標值2%的4倍之多。為打壓大漲的通膨，英國央行一直升息下，導致房貸利率也跟著愈來愈高。

學者專家預估，英國利率可能從目前4.5%上看至6%，將是2001年以來最高的。萬一利率真的繼續上調，英國有機會出現經濟衰退。下一次，英國央行應該會再升息1碼，也就是調高0.25%。

Rightmove預估，在通膨居高不下、薪資意外大漲以及房貸愈來愈高情況下，房貸壓力也會變重。在6月21日最新5月通膨數據出爐後，英國央行22日就會升息以對。

目前，倫敦房價以西敏寺（Westminster）以及肯頓（Camden）等區域跌最多，但是平均售價還是在100萬英鎊，約128萬美元以上。事實上，英國詢問的買家，比疫前2019年時要增加6%，但觀望氣氛濃厚，故成交量要減少6%。

Rightmove指出，在英國5月通貨膨脹指數公布後，自己房貸網站的點閱率立刻大增53%。過去4星期之內，以最典型的5年期固定房貸利率來說，已從4.56%攀升至5.2%。這表示要背負25年期房貸的民眾，每月要多支付117英鎊，約150美元。

至於英國其它城市，平均房價小跌82英鎊至372,812英鎊左右，這是今年以來首見，也是自2017年6月份以來第1次降價。其實，英國每年房價都在上漲，只是目前上漲幅縮減至1.1%而已。

不過，Rightmove認為，本以為春季要反彈的房價，會延到夏季出現，沒想到竟然緩漲。從目前趨勢來看，2023年底時英國房屋價格可能會降價2%左右，但不太會大幅下滑。