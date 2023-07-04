德微4日稍早公告6月合併營收為1.39億元，月減7.79％、年減29.75％，第2季合併營收4.4億元，季增1.61％、年減16.98％，已較第一季翻揚。公司未來在車用占比也將持續提升。

德微近年積極轉型，攜手母公司達爾集團打入Tier 1車廠供應鏈。法人提到，回顧達爾集團布局策略，2019年取得位於歐洲之晶圓廠，去年6月購入美國晶圓廠，爾後再整併敦南科技，子公司德微也有自己的晶圓廠，並持續往專業封裝靠攏，未來將會擔綱達爾集團封裝要角，朝向打造IDM龍頭大廠。

對此法人樂觀看待，台廠功率元件、IC設計之間互相結盟，並由集團來做領軍，藉由產品互補、共享資源與通路、完整供應鏈之方式，聯手打入國際車廠供應鏈。台廠最大優勢在於晶圓代工產能支援及供應鏈完整，車用功率半導體將是未來具競爭力的高門檻市場，找到緊密的策略聯盟夥伴，逆勢突圍。