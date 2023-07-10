韓國經紀公司HYBE娛樂，旗下擁有BTS、SEVENTEEN、TXT、LE SSERAFIM等超夯團體，也積極拓展海外市場，2020年日本分公司透過選秀節目，組成9人跨國男團「&TEAM」，沒想到近日到韓國舉辦簽售會，被爆出要求檢查粉絲的內衣，甚至動手觸碰胸部，引起輿論譁然，對此，HYBE娛樂認錯道歉了。

日前有粉絲在推特表示8日參加「&TEAM」的簽售會，女保全的行徑卻相當誇張，不僅要求檢查內衣，還對全身上下又戳又摸，大呼：「我的胸部可是連媽媽都沒碰過呢，根本是性騷擾！」，也有一名粉絲稱女保全發現戴手錶後，帶她到小房間，要求把衣服掀起來，雖然不願配合，仍因對方的堅持而妥協，沒想到突然有工作人員闖進來，檢查內衣的樣子被看光，羞愧直呼：「被剝奪人權。」

對此，HYBE娛樂在社群平台Werverse發布聲明，表示簽售會為粉絲一對一與偶像近距離聊天的活動，萬一對話內容曝光，會帶給藝人困擾，因此限帶可錄音或拍攝影片的電子設備，卻仍有粉絲偷藏在身上，因此要求女保全搜身，不過經過這件事，已意識到錯誤，向粉絲鄭重道歉，並承諾未來維安上將以不觸碰粉絲為原則，盼望粉絲開心參加任何活動。

其實上月HYBE娛樂曾舉辦另一男團Enhypen簽售會，卻設下諸多禁令，包括禁止粉絲用便條紙寫下給偶像的話、不得讓偶像在喜愛的專輯版本簽名、禁止帶小抄等等，但現場其實有30名外國人，有粉絲參加完活動崩潰大哭，直呼：「再也不想來韓國！」，此外，有粉絲拿到寫有他人名字的專輯，經跟工作人員反應，竟得到拿別人專輯也很好的答覆，態度相當隨便。