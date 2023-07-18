財政部說明，適用對象是遺產總額新台幣3,000萬元以下，且遺產種類單純案件。

民眾在親人死亡日起六個月內，透過申請書或線上申請試算，國稅局即會主動蒐集整理遺產及扣除額等資料，提供試算通知書；民眾確認試算內容無誤並回復，即完成遺產稅申報。

財政部指出，去年是第一年辦理，全年申請件數有8.5萬件，符合條件的有5.6萬件；開辦至今總計申請試算服務案件則達12.8萬件，符合條件者約8.4萬件。

為進一步簡政便民，財政部去年7月1日起陸續精進四大措施，一是縮短試算書表提供期程為30天（營業日）。第二是辦竣死亡登記者，可免檢附死亡證明書或除戶資料。

三是民眾填妥國稅局所提供的確認申報書，得就近洽任一國稅局臨櫃遞送，由代收國稅局收件、核定及發給遺產稅免稅證明書或繳清證明書。四是將國軍退除役官兵輔導委員會及國有財產署任遺產管理人的案件納入適用範圍。

遺產稅申報稅額試算免稅的占比約94％，財政部表示，實施初期是以各地國稅局臨櫃金額為稅額試算採擇的重要依據，因此訂在3,000萬元，未來可評估再漸次提高。