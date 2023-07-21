《巨齒鯊2：海溝深淵》是今年夏天眾人引頸期盼的消暑大片，巨齒鯊終於回來了！傑森史塔森再次領銜主演，這次他聯手吳京一同對戰多隻凶狠殘暴的巨齒鯊，帶頭襲擊的是史上最大的巨齒鯊，另外還有前所未見的全新生物，全都在這部怪獸級的動作鉅片中。

片中傑森史塔森與吳京一同潛入未知水域，帶著大膽的研究團隊，潛到海底最深處進行探勘。然而，這趟探勘很快就陷入混亂；一場惡意的採礦作業威脅到他們的任務，迫使他們捲入一場高風險的生存之戰。為了要對抗龐大的巨齒鯊及無情的環境掠奪者，英雄們必須靠智取、智勝，甚至要游得比恐怖掠食者更快，才能贏得這場與時間的賽跑。

《巨齒鯊2：海溝深淵》有著讓人目瞪口呆的特效、緊張刺激的劇情，以及火力十足的戰鬥，是最精彩刺激的夏日冒險！製作團隊決心打造比第一集更強悍的頂級巨齒鯊，一隻戰痕累累的灰髮老將，這頭冷酷無情的死亡機器，比原先電影中的任何巨獸都更龐大。導演班懷特利如此形容：「他就像是那種常在酒吧與人一言不合就打起來的男人。」