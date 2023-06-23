美國海岸防衛隊22日宣布，潛水器「泰坦號」發生災難性內爆，裡面的5名乘客全數罹難。電影「鐵達尼號」導演、同時也是資深深海探險家詹姆斯柯麥隆（James Cameron）對此表示，業界早有人警告「泰坦號」安全性有疑慮，他更強調自己認識此次罹難者、鐵達尼克專家納若萊(Paul-Henri Nargeolet)多年，無法接受這種悲劇。PTT上的鄉民也認為，「潛水艇簡陋到跟綁一塊石頭跳下去差不多」，直言有錢人的思考難以想像。

Deep sea explorers and submersible pilots @JimCameron, @VictorVescovo, and our founder Stockton Rush have all visited the wreck of the #Titanic - and you can too!



Join us to explore the wreck this summer as we embark on our THIRD Titanic Expedition: https://t.co/F7OtKI0En7 pic.twitter.com/nwC5lTXwv2 — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) May 4, 2023

詹姆斯柯麥隆接受《ABCNews》採訪時表示，自己投身深海探索領域多年，業內數十年來都保持非常出色的安全紀錄，但泰坦號是所有人的夢魘。他甚至透露，深海潛水工程圈子裡有一些資深人士寫信給操作泰坦號的公司「海洋之門探索公司」（oceangate expeditions），直言該潛水器還在實驗階段，不能經營載客，並需要安全認證。

對於鐵達尼號殘骸探勘，詹姆斯柯麥隆也指出，自己非常了解沉船地點，他更實際算過，他在船上花的時間比船長當時還多。他強調，潛水器在深海發生內爆，一直以來是工程師最重要的考量。根據《國家地理頻道》過去的文章也可以看到，詹姆斯是深海探索領域的佼佼者，在2012年就獨自到達地球上最深的馬里亞納海溝深處，同時帶領團隊開發潛水器材料。

Deep-sea exploration began over 150 years ago but the ocean remains vastly unexplored. Our mission is to explore more and to share the experience of discovery with citizen explorers worldwide - starting with the #Titanic. #OceanExplorationDay



Learn more: https://t.co/DbE7tSyRWI pic.twitter.com/bH5Tr4silH — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) January 23, 2023

除此之外，《紐約時報》也報導，過去曾擔任「海洋之門」總監的洛奇里奇（David Lochridge），早在2018年就示警，泰坦號需要有更多的深水測試，才能保證乘客的安全，結果他卻遭到該公司執行長拉許（Stockton Rush）解雇並提起訴訟。

We've been working hard to get ready for our 2023 Titanic Expedition that begins next month. We moved @OceanGate's sub, Titan, to The Launch at the @marineinstitute for final preparations.



The Launch has brand-new facilities with everything we need to prepare for expedition! pic.twitter.com/iLgs6CJXUI — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) April 21, 2023

對於此次潛水器的災難，《PTT》八卦版的網友也相當關注，直言「這公司真的來搞笑」、「根本是玩命」、「錢太多，活膩了」、「連成功人士都頂不住的巨大壓力」、「 有錢人：原來這就是有壓力的感覺啊」、「19歲最慘，好不容易首抽到SSR家庭」、「省到自己的命也省了」、「人數還不夠鐵達尼號亡者抓交替」。

PTT鄉民對泰坦號悲劇展開討論。（圖取自PTT）

泰坦號搭載的5人，分別是英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）等3名付費乘客，以及旅程營運商「海洋之門探險」執行長拉許（Stockton Rush）和法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet）。

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