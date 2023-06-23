探索鐵達尼號的觀光潛水器「泰坦號」，於當地時間週四（22日）證實已經解體，船上5名乘客據信已全數罹難。美國海岸防衛隊研判，潛水器可能發生「災難性內爆」，導致艙內乘客瞬間死亡，而國外有網友上傳影片，模擬潛水器在海底發生內爆的情況，整個過程大約0.03秒。

根據《紐約郵報》22日報導，Tiktok用戶@sincerelybootz發布一段9秒影片，模擬泰坦號爆炸過程，可以看到潛水器受到重力擠壓，瞬間捲成一塊墨西哥捲餅，接著猛然炸成一團火球並解體，水中只剩下氣泡和碎片殘骸。

@sincerelybootz For educational purposes: Submarine implosion depiction #titanic #titanicexpedition #ocean #submarine #implosion ♬ original sound - Bootz

另外一位Tiktok用戶@starfieldstudio也發布了一段影片，模擬「泰坦號」在下潛過程中突然被外力壓扁，整艘船身向內捲曲，宛如被踩扁的鐵罐，隨後起火爆炸，碎片向四面八方噴散，不留下任何痕跡。

@starfieldstudio Submarine implosion demonstration. Educational #submarine #titan #titanic ♬ Amityville Horror - Scary Halloween Sound Effects - Halloween Sound Effects

該影片說明解釋，「金屬牆和海水將船的一端猛撞向另一端，船身內的空氣瞬間加熱到接近太陽表面的溫度，這一切都發生在30毫秒內。」

稍早從事深海搜索和打撈作業的海洋學家梅恩茲（David Mearns）也表示，對於船上任何生命來說，內爆是非常瞬間的死亡，「（不幸中）唯一的大幸是…艙內的人不會知道發生了什麼事。」

文章來源：'Landing frame and rear cover' found at debris field in hunt for missing sub
文章來源：Terrifying TikTok videos depict what may have happened during Titanic sub’s ‘catastrophic implosion’

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