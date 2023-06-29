美國企業在最愚蠢的時刻耗盡現金？經濟前景未明，但最新數據顯示，美國企業持有現金比去年要少得多，主要用在回購股票與發放股利，儘管股東們會因此感到興奮，但若經濟情況持續不佳，利率上升與信貸緊縮可能會讓企業後悔減少現金緩衝的額度。

CNN報導，投資服務機構Moody's Investors Service發布報告指出，非金融業的現金比去年下降12%至2兆美元左右，副總裁Emile El Nems發現這些現金被用來回饋投資者，股票回購量增加31%，支付股利的規模增加10%，對業務的長期投資則增加18%的規模。

同時間，債務水準並沒有下降，代表企業沒有使用現金儲備來償還尚未償還的貸款，去年科技業現金儲備最高，但未償還債務的比例也最高。

全球資產管理公司Janus Henderson全球股票收益主管Ben Lofthouse表示，「目前資本成本明顯高於過去幾年，既然借貸成本更高，美國企業應該要重新考慮他們在股票回購上花費的現金規模。」

Emile El Nems則提到，「市場部份人士認為，處在利率較高的環境，應該將現金保留在資產負債表上會更有利，因為你可以產生可觀的現金回報，而不是留下資金缺口，再透過更高的利率向外面借錢。」