北市大安區金華社宅緊鄰列為古蹟的舊台北監獄圍牆，為使工程順利將水溝遺構全挖起，卻遭批評砸重金考古再重建很荒謬，對此，北市文化局表示，基地內出土物及遺構均非文化資產，但建築師仍提出展示計畫，未來將規畫以仿作修復方式，使明溝成為基地文史展示廊道。

大安區金華社宅鄰近台北監獄圍牆遺跡，由建築師於新建工程前試掘調查，並針對出土物及遺構提出遺構提取暨展示計畫，規畫以「一館二廊三門戶」展示，於公宅設置歷史主題館、歷史廊道等展區，展示尖底明溝、薰蒸室等遺構和瓷器、磚瓦等出土物。

文化局表示，本案基地鄰近直轄市定古蹟，但基地內出土物及遺構均非文化資產，同時基地歷經台北監獄、司法新村等不同階段興建拆除，文化層曾受多次擾動，尖底明溝也受影響而非完整原貌，只是建築師仍提出展示計畫，將尖底明溝保留完整部分整塊取掘，以利遺構保存及後續展示。

針對明溝非完整部分，文化局也說，將規畫以仿作修復方式，使明溝成為基地文史展示廊道，呈現基地整體歷史文化脈絡，於社宅主體完成前，須將展示細部設計計畫提送文化局審查，以保存台北城市歷史文化價值。