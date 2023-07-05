中國政府周一以維護國家安全與利益為由，宣布自8月1日起，對半導體關鍵原材料鎵（Gallium）、鍺（Germanium）相關物項實施出口管制。包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵等8種鎵相關物項，以及包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅等6種鍺相關物項，在未經中國政府許可下不得出口。此舉將加劇美中兩國之間的科技與貿易戰，並可能造成更多供應鏈受阻的情況。

分析師認為，這個中國商務部以維護國家安全為由、選在美國國慶日前夕和美國財長葉倫即將訪問北京之前所採取的行動，意在反擊華盛頓持續加大遏阻中國科技進步的做法。

日前《華爾街日報》曾報導，消息人士透露美國商務部最快可能在7月初對出口中國的AI晶片實施新限制，將要求輝達等晶片製造商所生產的AI晶片在未經美國政府許可下，不得向中國客戶供貨，且這次可能擴及輝達專為中國設計、已經降低規格的A800。報導亦指出，美國政府也在考慮禁止為中國AI公司提供雲端租賃服務，因部分中國企業藉此規避美方對先進晶片的出口管制。

《華爾街日報》周二援引知情人士報導，拜登政府準備在未來幾周內對中國企業取得美國雲端運算服務祭出管制，可能要求亞馬遜和微軟等美國雲端服務商在向中國客戶提供使用先進AI晶片的雲端運算服務之前，必須先取得美國政府的許可。

不只是美國的相關產業，包括歐洲與日本等美國的盟邦也將受到中國出口新規的影響。

財新網報導，根據中國海關數據，2022年中國鎵產品的最大進口國是日本、德國及荷蘭，中國鍺產品的最大進口國是日本、法國、德國和美國。

歐盟委員會已經對此表示關切，德國經濟部長Robert Habeck則提出警告，管制措施若擴大到鋰等原材料會「很麻煩」。

荷蘭政府則表示中國新規的影響將取決於如何執行。

路透社援引知情人士報導，中國商務部周四將與主要金屬生產商會面商討該出口限制。

美國半導體晶圓製造商AXT Inc表示，旗下中國子公司通美（Tongmei）已立即著手申請鎵鍺項目的出口許可。

中國一家鍺金屬材料生產商證實已經收到歐洲、日本和美國買家詢價，希望趕在8月1日新規上路前建立庫存。該公司並透露價格已經急漲，周二中國國內鍺金屬報價上漲2%，至每公斤10,000 元人民幣（約1,380美元），出口價格更飆升7%，至每公斤1,500美元。

該公司高層表示，業界原本就預期北京會對這些金屬實施某些出口管制，只是時機令人驚訝。一些簽有長期銷售合約的下游用戶對於原材料價格可能大漲感到擔憂，這將提高他們的生產成本，並可能造成虧損。

總部位於荷蘭的國際礦物與金屬生產商Nyrstar表示將考慮澳洲、歐洲和美國的鍺鎵項目，意味著可能在中國以外建立新產線。

部分金屬產業人士表示，他們擔心中國接下來可能重新對稀土出口實施管制，重演12年前與日本爆發衝突的戲碼。

稀土是一組用於電動車和軍事裝備的金屬，而中國是全球最大的稀土生產國。

中國全球礦業協會主席Peter Arkell表示「中國已經擊中美國貿易限制的要害」。鎵和鍺是對許多科技產品非常重要的金屬材料之一，而中國是大多數這些金屬材料的主要生產國，認為另一個國家可以在短期甚至中期內取代中國是一種「幻想」。

投銀Jefferies分析師表示，在下令封殺美光之後，中國新祭出的出口管制是第二個、且動作更大的反制措施，「美中緊張局勢迅速升級的風險不小，如果這次行動無法扭轉美中局勢，應該可以預見將有更多稀土出口管制措施登場」。