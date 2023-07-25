私密處搔癢飄異味是許多女性都想改善的困擾之一，除了外在清潔保養，內在的營養補充其實也很重要。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹分享，有助預防陰道感染的4種食物，包括無糖優格、蔓越莓、蒜頭及高纖維食物。

張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師 」發文表示，女性陰道感染，不僅發癢難受，又有怎麼洗都洗不掉的異味，往往令人尷尬。她表示，除了外在的清潔保養，內在營養補充也是維持私密處健康很重要的一環，並分享有助預防陰道感染的4種食物：

1、無糖優格：張瑜芹表示，優格含有益生菌，如乳酸菌，可以維持陰道的正常菌群平衡。這些益生菌有助抑制有害細菌的生長，進而預防陰道感染。她建議，選擇天然、無糖或低糖的優格，有最佳的益生菌效益。

2、蔓越莓：張瑜芹指出，蔓越莓具有抗氧化和抗菌特性，能幫助預防陰道感染。它含有一種稱為前列腺素A的成分，可以抑制有害細菌的生長，尤其是引起尿道感染的細菌。建議可以食用新鮮的蔓越莓或喝蔓越莓汁。

3、蒜頭：張瑜芹說明，蒜頭具有強大的抗菌和抗真菌特性，可以幫助預防陰道感染。其中的活性成分，如大蒜素，對多種細菌和真菌具有抑制作用。

4、高纖維食物：張瑜芹提到，攝取足夠的高纖維食物有助保持身體健康，包括預防陰道感染。高纖維食物，如全麥麵包、胡蘿蔔、蘆筍、菠菜、南瓜等，都有助促進腸道健康和免疫系統功能，從而增強對感染的抵抗力。

張瑜芹提醒，想要有效預防陰道感染，飲食應與其它良好的衛生習慣相結合，包括保持私密處的清潔和乾燥、避免使用刺激性化學品及定期更換內褲等，若已經感染或覺得私密處不適，建議還是要盡快就醫檢查。