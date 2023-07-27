六腳鄉蒜頭糖廠所在的工廠村因地勢低漥，糖廠四周全靠圍牆、水門阻水，現因台糖五分車延駛到故宮南院工程出現破口，所幸施工單位已堆沙包緊急因應。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

蒜頭糖廠8座小水門、3座阻水大門，歷年來都成功把大水阻在糖廠外，圖為幾年前的水患。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

蒜頭糖廠8座小水門、3座阻水大門，歷年來都成功把大水阻在糖廠外，圖為幾年前的水患。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣蒜頭糖廠屬六腳鄉工廠村範圍，糖廠園區因地勢較低，村裡內外共設置8座小水門、3座阻水大門，歷年來都成功把大水阻在糖廠外，內外水落差最多可達到100多公分，近日卻因五分車延駛到故宮南院工程出現大破口，幸好施工單位緊急堆沙包應急，加上至今嘉義地區無風無雨，才讓村民稍微放寬心。

蒜頭糖廠園區內外共設置多座大、小大門，黃姓居民說，水門設計是日治時代就延用下來的設施，主要是糖廠多半蓋在河流旁，主要是需要抽水冷卻機械，但蒜頭糖廠地勢較低，周邊區域水會往糖廠流，就像大型滯洪池，如水門有確實發揮作用，就能把水阻在村落外。

黃姓居民說，為保全住在糖廠內居民生命安全，糖廠人員、警衛都會適情況關閉水門，屢在颱風和豪雨時發揮效能，像幾年前的823水災，村裡內、外積水落差達100公分，所以這次杜蘇芮颱風襲台，村民對五分車工程產生的破口很緊張。

這次水門圍牆會破洞，主要是該處水門就在鐵軌上，因施工需求才會打破一個大洞，日前在居民反映下，縣府綜合規畫處、水利處會同鐵道局到場會勘，鐵道局已先行堆放沙包應急，並承諾工程完工就會將圍牆補好。