近日空氣潮溼悶熱，蛇類最愛躲在落枝落葉與草叢中。（蘇立吉提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮北港糖廠21日整理環境時，打掃人員在落枝落葉中發現1尾臭青母，長約40公分，雖不大但相當凶猛，請捕蛇達人蘇立吉帶回移除，蘇表示近日雨後豔陽高照，空氣潮溼悶熱，蛇隻會離開蛇穴跑到落葉處、草叢中活動，呼籲端午連假民眾打掃庭院或到郊外踏青要特別注意，以免遭蛇吻。

北港糖廠近日進行大門道路拓寬、甘蔗倉庫整修工程，擾動蛇隻棲地，加上氣溫偏高，蛇隻出沒頻繁，廠區打掃人員在清除地面落枝落葉時，在水溝處枝葉下發現1尾臭青母，嚇一大跳，其中1名男性工作人員較不怕蛇，用樹枝壓住臭青母，通知捕蛇達人蘇立吉前來協助處理。

蘇立吉表示，北港糖廠花木眾多，是蛇類喜愛的棲地，經常被通知來捕蛇，最常見的為臭青母，其次是眼鏡蛇，雨傘節比較少，臭青母俗稱「菜蛇」，沒有毒性，肉多常有民眾拿去當食材；眼鏡蛇與雨傘節是毒蛇，相當危險，民眾若發現千萬不要自行捕捉，以免被咬中毒。

蘇立吉說，此次捉到的臭青母雖然長度不長，但身體通圓，活動力相當強，看得出來吃得不錯，可見糖廠內有許多鳥、鼠等小動物供牠覓食。蛇類約清明節交配，最近開始陸續孵蛋，攻擊性會更強，臭青母雖無毒，但本身攻擊性強，民眾發現時最好保持距離不要靠近。

蘇立吉指出，天氣開始炎熱，蛇隻會愈來愈多，他已連續3天接獲捕蛇通知，端午節後應會更多，若住家周邊有農地、水溝，蛇類出現機率會較大，可用網子圍在住家缺口處，用來困住想爬入住家的蛇隻，再通知專業人員前來捕捉。