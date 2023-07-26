路透社報導，擁有100議席的參院以91票贊成、6票反對的結果通過2024財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）修正案。國防授權法案為美國國防部制定政策，預期今年稍後成為法律。

在分裂的美國國會中，對中國採取強硬態度是民主、共和兩黨極少數的真正共識之一，議員們已提出數十項議案，試圖因應與中國共產黨政府和產業的競爭。

這項修正案是民主黨籍參議員凱西（Bob Casey）和共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）共同發起的「對外投資透明法案」（Outbound Investment Transparency Act）的版本之一，目的是因應美國投資流向中國等外國對手的風險。

凱西籲請參議員們支持這項修正案時說：「我們需要這種對外投資的通報，以瞭解我們正透過這些資本流動轉移多少重要技術給我們的對手。有了這些資訊在手，我們就能開始掌控自己的經濟未來。」

與參議員們2021年提出、最終未能成法的法案版本不同，這項新的修正案要求若干對外投資須向聯邦機構通報，而非審查或禁止某些交易，針對的產業也較少。

此外，參院以91票贊成、7票反對的結果通過國防授權法案的一項修正案，用意是讓聯邦機構加強審查外國購買美國農田的行為，並在某些情況下，禁止中國、俄羅斯、伊朗和北韓購買美國農田。

預算總額達8860億美元的國防授權法案最終版要等到今年稍後才會底定。

參院預料本週將通過參院版的國防授權法案，包括修正案。參院的版本還必須與本月稍早通過的聯邦眾議院版本協調，協調後的版本須經兩院通過後，再送交總統拜登簽署成法。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120726