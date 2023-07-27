中航電測27日開盤後不久隨即漲停20％鎖死，現成交值17.92億元，股價報57.91元。中航電測今年漲幅強勁，在上半年股價累計漲幅接近380％，位列上半年陸股個股漲幅榜第七。

相關交易被視為大陸政府推動央企改制上市的一環，鼓勵國有控股公司把優質主營業務資產注入下屬上市公司。對此次交易的目的，中航電測表示，要借助資本市場推動核心企業高品質發展，並增強上市公司持續盈利能力，提高上市公司股東的投資回報水平。