中航電測27日開盤後不久隨即漲停20％鎖死，現成交值17.92億元，股價報57.91元。中航電測今年漲幅強勁，在上半年股價累計漲幅接近380％，位列上半年陸股個股漲幅榜第七。
相關交易被視為大陸政府推動央企改制上市的一環，鼓勵國有控股公司把優質主營業務資產注入下屬上市公司。對此次交易的目的，中航電測表示，要借助資本市場推動核心企業高品質發展，並增強上市公司持續盈利能力，提高上市公司股東的投資回報水平。
大陸戰鬥機殲-20正式登入陸股，中航電測26日晚宣布，擬通過發行股份方式向中國航空工業集團購買其持有的成都飛機工業100％股權，交易總金額約為人民幣（下同）174.42億元。成都飛機工業因為是殲-20製造商的身份受到關注。
中航電測27日開盤後不久隨即漲停20％鎖死，現成交值17.92億元，股價報57.91元。中航電測今年漲幅強勁，在上半年股價累計漲幅接近380％，位列上半年陸股個股漲幅榜第七。
相關交易被視為大陸政府推動央企改制上市的一環，鼓勵國有控股公司把優質主營業務資產注入下屬上市公司。對此次交易的目的，中航電測表示，要借助資本市場推動核心企業高品質發展，並增強上市公司持續盈利能力，提高上市公司股東的投資回報水平。
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