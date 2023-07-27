期交所指出，為接軌國際監理趨勢，提升我國金融體系韌性，已於7月25日開辦店頭集中結算機制，將服務範疇由原先期貨集中市場（ETD），成功擴展至店頭市場（OTC）。

第一階段率先推出結算會員間自營交易之新台幣利率交換契約（IRS）集中結算服務，經由持續的市場推廣和業者協助，截至今年7月26日，已有18家業者申請成為店頭結算會員，累計結算名目本金已逾2,440億元。

而7月31日將接續推動第二階段業務，將服務對象拓展至客戶端，並在商品面新增新臺幣無本金交割遠期外匯契約（NDF）集中結算服務。

自此，金融機構可自行選擇以結算會員或客戶身分參與，進一步提高市場參與程度；商品涵蓋面向由原先利率類擴及至匯率類，集中結算業務更臻完善。

期交所表示，透過提交集中結算，可節省業者風險管理成本，並降低市場系統性風險，強化我國金融體系韌性。為便利業者參與，相關法令規章、契約範本、結算制度介紹及市場資訊等業置於期交所網站中「OTC集中結算資訊專區」，鼓勵業者多加利用。