期貨影音知識網是跨越時空、人數與地域限制的數位學習管道，大幅提升偏鄉地區之學習效果，對於強化金融教育實有助益，並多次進行改版，透過不斷調整版面強化網站內容，提供民眾更好的影音服務品質及體驗。目前新版「期貨影音知識網」共放置200多支影片，其中「期貨交易實務課程」單元分為「交易人課程」及「從業人員課程」兩大類別，共放置逾百支課程影片，民眾可依照自身需求選擇影片進行瀏覽及線上學習。

其他線上內容包含「宣導影片」、「活動與新聞」及「其他課程」等單元，並開放連結至「期貨及選擇權數位學習網」，透過提供多元化之期貨影音資訊，有效進行期貨市場知識宣傳，包含最新商品及制度之相關資訊、重大活動剪影及新聞報導，都可在新版「期貨影音知識網」進行瀏覽。另為擴大平台曝光度及瀏覽人次，及提高社群媒體互動度，新版「期貨影音知識網」採用全球最大影片搜尋及分享平台YouTube存放並做為播放平台。

前揭網站支援多種瀏覽器及跨載具(PC、Android手機/平板、iOS手機/平板)，提供以不同管道方式觀賞期交所影音媒體影片，新版「期貨影音知識網」網址為https://learn.taifex.com.tw，舊版「期貨影音知識網」網址https://taifex.learn.hinet.net，將自112年7月21日起停止服務。對於期貨相關資訊有興趣的交易人，歡迎多加利用新版「期貨影音知識網」瀏覽相關資訊，增進對期貨知識之了解。