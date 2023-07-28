日本經濟新聞、共同社報導，高濱核電廠1號機組1974年開始運作，2011年日本發生311大地震後暫停運轉。關西電力公司表示，高濱核電廠1號機組預計8月28日開始正式運作。

此次重啟超過40年以上的核電機組，是繼2021年6月關西電力重啟福井縣美濱核電廠3號機組以來又一例；關西電力公司另預計9月重啟高濱核電廠2號機。

日本經濟新聞指出，高濱核電廠1號機組重啟，象徵日本步入核電廠長年運作時代。

日本政府今年5月通過「GX零碳電力法案」，允許核電機組運作60年以上。

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