日本經濟新聞、共同社報導，高濱核電廠1號機組1974年開始運作，2011年日本發生311大地震後暫停運轉。關西電力公司表示，高濱核電廠1號機組預計8月28日開始正式運作。
此次重啟超過40年以上的核電機組，是繼2021年6月關西電力重啟福井縣美濱核電廠3號機組以來又一例；關西電力公司另預計9月重啟高濱核電廠2號機。
日本經濟新聞指出，高濱核電廠1號機組重啟，象徵日本步入核電廠長年運作時代。
日本政府今年5月通過「GX零碳電力法案」，允許核電機組運作60年以上。
日本關西電力公司今天睽違12年重啟福井縣高濱町高濱核電廠1號機組。扣除已除役的核電廠，高濱核電廠1號機是日本最舊的核電廠機組。
日本經濟新聞、共同社報導，高濱核電廠1號機組1974年開始運作，2011年日本發生311大地震後暫停運轉。關西電力公司表示，高濱核電廠1號機組預計8月28日開始正式運作。
此次重啟超過40年以上的核電機組，是繼2021年6月關西電力重啟福井縣美濱核電廠3號機組以來又一例；關西電力公司另預計9月重啟高濱核電廠2號機。
日本經濟新聞指出，高濱核電廠1號機組重啟，象徵日本步入核電廠長年運作時代。
日本政府今年5月通過「GX零碳電力法案」，允許核電機組運作60年以上。
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