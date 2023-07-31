財政部台北國稅局說明，為獎勵合建並促進土地利用，所得稅法第14條之4第3項第1款第6目明定，銷售符合該條規定的房屋、土地，得不按持有期間長短分別適用不同稅率。

另依該條規定適用20％之單一稅率，其立法目的旨在獎勵土地所有權人參與合建行為。然而，繼承人既未以自有土地實際參與合建，自非該20％單一稅率適用之對象。

舉例來說，乙君為納稅義務人甲君之父，乙君於2021年8月1日購入土地與建設公司協議合建，房屋於2022年9月1日完成並由乙君登記為所有權人，嗣因乙君死亡，而由甲君於2022年12月15日繼承登記取得後，旋於同年12月31日出售。

甲君認為依所得稅法第14條之4第3項第1款第6目規定，該房地係自土地取得之日起算5年內完成合建，乃依所計算之交易所得按20％稅率計算房屋、土地交易所得稅辦理申報。

但國稅局經查認為甲君並非以自有土地參與合建，無20％單一稅率適用，且因其持有期間在兩年以內，應按適用稅率45％計算應納稅額，並據以補稅。 國稅局提醒，適用房地合一所得稅課稅新制所計算之房地交易所得，依房地持有期間長短分別適用不同稅率，於繼承取得時，依同條第4項規定，得將被繼承人持有期間合併計算。

有關出售所持有因合建而取得房地的交易所得，僅限於納稅義務人以自有土地參與合建者才可適用20％稅率。