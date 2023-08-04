據央行公布364天期定存單標售結果，僅吸引2,261億元資金進場搶標，相較於上月同天期的2,439.6億元再下滑；本期投標金額倍數也降至1.62倍，同樣略低於上月同天期的1.74倍；本期得標比率增為61.92％，得標加權平均利率下降至1.161％。

觀察364天期定存單得標利率，去年升息前低至0.397％，且過去寬鬆環境下，利率長期在此水準徘徊；直到去年以來央行升息，364天期定存單得標利率一度在去年11月衝至1.274％，創歷史新高，今年市場預期升息循環將告終，加上當前市場資金仍偏寬鬆，業者有資金去化需求，壓低得標利率。

銀行資金調度主管表示，8月364天期定存單得標加權平均利率降至1.161％的今年新低水準，但相較於兩年期定存單利率已降至1.133％，364天期利率仍在1.161％水準，顯示當前市場資金「不緊也不鬆」，但市場預期升息進入末端，對於長天期定存單願意接受較低利率，也使得本期得標利率下滑。

銀行主管說，雖然市場游資仍是充沛，但金融業不免擔心後續是否真的停止升息，「市場對於後續是否一定不升息，這個很難講！」，且以1970年代美國升息為例，單年停止升息後通膨又死灰復燃，Fed為了保守起見，此次應也會維持高利率一段時間，導致業者不敢「重倉」壓在364天期定存單，反映在投標金額倍數也就下降至1.62倍，整體氛圍仍是保守審慎。

央行在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又提高至1,700億元，2022年6月首度調降至1,400億元。