颱風卡努引發的西南氣流造成豪雨，南投縣多個部落遭受嚴重的土石流侵襲。因應災情緊急，新北市快搜部隊迅速行動，繼昨日救援行動，本日陸續加入多名特搜義消前往災區協助，目前隊伍達63人，包含46名搜救人員、12名特搜義消及5名外部專家（2名醫師、2名獸醫及1名護理師），為受困居民持續提供急需的救援援助。

仁莊下平和村的居民因道路中斷陷入困境，約有30名居民受困，急需食品、飲用水以及醫療援助。目前，該村莊雖然仍有電力供應，但食物和飲用水資源已經枯竭，使得居民面臨嚴重的生存困境。

接觸住戶10名大人（3男7女）1名小孩（男孩），小孩發燒已給退熱貼退燒，並由隨行醫生進行照護。(新北市消防局提供)

更加令人擔憂的是，村內有一名僅2歲的幼童生病感冒，需要緊急的醫療支援。新北市快搜部隊派遣27人隊伍前往下平和村救援，由16名搜救隊員、9名特搜義消及2名醫師組成的多元化團隊，正在全力以赴，為被困的居民提供各式援助。因土石流沖刷，沿路中道路柔腸寸斷，快搜部隊不遺餘力地尋找可行路線，透過高繞、下切等方式，試圖逼近受困地點，山路被大雨侵蝕後更是泥濘難行，救援物資皆須以人力搬運，以便能夠迅速將食品、飲用水和醫療物資運送到被困地區。

後勤組馬不停蹄開始架設行動基地，累垮了直接借用仁愛高農跳高墊休養生息。(新北市消防局提供)

所幸於近中午確認當地10名大人（3男7女）及小孩皆安全無虞，救援行動中的關鍵角色之一是2名醫師，他們提供緊急醫療援助，尤其是對於那位2歲的生病幼童，提供及時給予退熱貼燒以及醫療護理援助。儘管面臨艱難困境，但搜救人員們的毅力和堅持為整個社區帶來了希望。

消防局局長李清安表示，災情狀況會隨著天氣狀況的變化而不斷變動。新北市的搜救隊伍已做好準備，確保物資的供應和人力的支援不會中斷，依據南投應變中心的指派，與中央以及各地的搜救隊伍合作，為受災民眾提供即時的幫助與支持。同時，他也再次呼籲那些前往災區進行救災的警察、消防隊員、醫護人員以及獸醫師，務必要特別注意自身的安全。

侯友宜市長表示，新北市的搜救隊伍將會遵循中央和當地指揮官的指示，展開救援行動。面對大自然的多變性，我們必須保持謹慎和謙虛的態度。他衷心感謝所有在第一線的警察、消防員、救災人員以及志願者夥伴，他強調此刻南投的受災民眾就如同我們的家人，只要大家秉持著「團結一致，齊心協力」的精神，就能夠共同克服困難，南投加油。