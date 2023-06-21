嘉義市政府新推出「長者照護智慧觀測服務」系統，家裡用2、3個感測器即可感測高風險的獨居長者生活作息、睡眠狀況，今年免費試用；另外還有1套「緊急救援系統服務」提供弱勢獨老免費使用；這2套系統可向嘉義市長照中心申請。
嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，今年嘉義市長照中心申請經濟部中小企業處「長者照護智慧觀測服務」系統，科技業者用「Wi-Fi感測演算法」，家裡放2、3個感測器，可感測獨居長者活動、睡眠等生活作息狀況，家屬用手機APP共享可觀看紀錄，有突發狀況也能通知緊急聯絡人。
廖育瑋說，還有1套「獨居長者緊急救援系統」不斷推陳出新，2021年用紅外線感測器搭配市內電話，2022年又推出「無線通報主機」，這兩組系統不論視力或聽覺退化，都可增加選配閃光器、喇叭及訊號中繼器，有保全公司與嘉基醫院合作，幫助長輩即時有效地回應緊急狀況。
嘉義市長黃敏惠表示，至今年4月底，嘉義市65歲以上人口已達17.87％，略高於全國平均17.81％，2025年將迎來超高齡社會，嘉義市一直超前部署，將高齡友善城市帶入城市治理，且與時俱進運用科技，進而結合AI數位智慧觀測長輩的居家動態，子女透過APP掌握。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。