嘉義市政府衛生局長廖育瑋說，家裡放感測器可觀測獨居長者活動。（廖素慧攝）

嘉義市政府衛生局長廖育瑋示範另一套「無線通報主機」緊急救援系統用法。（廖素慧攝）

嘉義市政府啟用「Wi-Fi感測長者照護智慧觀測服務」系統。（廖素慧攝）

嘉義市政府新推出「長者照護智慧觀測服務」系統，家裡用2、3個感測器即可感測高風險的獨居長者生活作息、睡眠狀況，今年免費試用；另外還有1套「緊急救援系統服務」提供弱勢獨老免費使用；這2套系統可向嘉義市長照中心申請。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，今年嘉義市長照中心申請經濟部中小企業處「長者照護智慧觀測服務」系統，科技業者用「Wi-Fi感測演算法」，家裡放2、3個感測器，可感測獨居長者活動、睡眠等生活作息狀況，家屬用手機APP共享可觀看紀錄，有突發狀況也能通知緊急聯絡人。

廖育瑋說，還有1套「獨居長者緊急救援系統」不斷推陳出新，2021年用紅外線感測器搭配市內電話，2022年又推出「無線通報主機」，這兩組系統不論視力或聽覺退化，都可增加選配閃光器、喇叭及訊號中繼器，有保全公司與嘉基醫院合作，幫助長輩即時有效地回應緊急狀況。

嘉義市長黃敏惠表示，至今年4月底，嘉義市65歲以上人口已達17.87％，略高於全國平均17.81％，2025年將迎來超高齡社會，嘉義市一直超前部署，將高齡友善城市帶入城市治理，且與時俱進運用科技，進而結合AI數位智慧觀測長輩的居家動態，子女透過APP掌握。