國3南下中港交流道「自小客撞緩撞車」占全車道回堵1K 10:592023/08/08 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3南下中港交流道「自小客撞緩撞車」，占全車道，回堵1K。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下169K、中港系統交流道路段，今（8日）上午10時26分，發生一輛自小客車追撞緩撞車事故，占全車道，回堵1K，目前僅剩路肩可通行，警消獲報後已到場救援，高公局提醒用路人小心行駛，至於詳細事故原因仍待調查釐清。 南投嚴重車禍！台21線「2砂石車對撞」車頭全毀雙向封閉 勇警緝毒殉職！遺孀遭吸毒兒家暴毆致「眼出血」法官裁定羈押 酒醉鬧事！警界陳庭妮遭「醉拳」襲擊 負傷忍痛壓制失控女 #國道三號 #緩撞車 #全車道 #回堵 #中港系統交流道 也許您會感興趣 推薦閱讀 3少年自備泳圈跑頂樓水塔「脫衣戲水」 超扯行徑全被錄 07:182023/08/01 社會 卡努過境苗縣豪雨成災 永貞抽水站4抽水機10年首度全開 13:102023/08/06 生活 永和寶石園區自行車道易淹水 抬升車道、拓至4米寬增加安全性 11:582023/08/07 生活 卡努打轉「風雨漸強」北市中山區路樹倒榻「2車道受阻」 21:362023/08/03 社會 台61苑裡路段3車追撞事故 化學槽車洩漏2人送醫 09:262023/08/08 社會 台中上半年買賣移轉數前五大成長區出爐 海線四雄全上榜 18:242023/08/01 財經 國1九如段垃圾車翻車 駕駛輕傷送醫 09:142023/08/06 社會 環南市場運菜出意外 搬運工「右腿筋骨見人」遭踢皮球 07:162023/08/05 社會 台中港填方區新建海堤工程開工 宏華營造：將如期如實按進度完成 00:092023/08/08 財經 台中港填方區新建海堤動土 陳建仁：成為亞洲離岸風電典範 23:002023/08/06 財經 NISSAN X-TRAIL輕油電106.9萬元起預售開跑 16:132023/08/02 生活 日本福岡國道追撞 14名棒球隊學生輕傷 15:452023/08/04 國際 金門風災重建生憾事 老翁騎車追撞載樹卡車重傷送醫 15:532023/08/01 社會 劉丞全英文試鏡闖進好萊塢 拍電影「保密2年」原因曝光 13:192023/08/03 娛樂 壅塞路段有解了 中壢這條街加碼標線人行道顧安全 18:382023/08/01 生活 好虔誠！唐治平隔兩年轉同塊佛牌 經車道忙滑手機沒看路 10:552023/08/07 娛樂 竹縣自行車道、停車場「很會蓋」 國家卓越建設獎5獎到手 15:142023/08/05 寶島 《美股掃瞄》美股四大指數全漲 道指創2個月最大漲幅 08:282023/08/08 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。