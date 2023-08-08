國道3號南下169K、中港系統交流道路段，今（8日）上午10時26分，發生一輛自小客車追撞緩撞車事故，占全車道，回堵1K，目前僅剩路肩可通行，警消獲報後已到場救援，高公局提醒用路人小心行駛，至於詳細事故原因仍待調查釐清。