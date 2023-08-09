但是就整體福斯集團而言，周二股價仍下跌1.6%，報116歐元。

汽車業專家Dudenhoeffer說，福斯後勁不看好，而特斯拉手上仍有王牌。

據德國聯邦汽車局(KBA)的資料，1~7月福斯電動車註冊數量為4萬1475輛，特斯拉為4萬0289輛。但是就1~6月和2022年一整年而言，特斯拉仍為德國電動車銷售冠軍。

其它的排名為賓士賣出2萬613輛，福斯集團的奧迪賣出1萬6786輛，BMW新註冊1萬5987輛，韓國現代汽車緊接在後，賣出1萬5411輛。

令人驚訝的是，福斯汽車在七月明顯成長，力壓特斯拉。福斯的ID.4和ID.5在七月的銷量，高達福斯汽車所有新車的9%。主要是電動車正在興起價格戰，該兩款車的折扣策略奏效，福斯汽車給予相當多折扣。

然而德國電動車市場正在改變，政府促銷政策有變化，九月起，只有個人才能申請國家的購車補助，預計將對福斯產生重大影響。汽車業專家Dudenhoeffer指出，若政府削減對商業買家的支援，福斯將非常危險。

福斯車款在商業註冊上表現較強勁。另一方面，特斯拉更多的是私人買家車主。此外，特斯拉更有可能把在中國過剩的產能，轉而運往歐洲。因此Mode 3和Model Y在歐洲進一步降價，可想而知。

福斯在周二股票市場上走勢悲觀，銷售佳績並未給股價來好處。