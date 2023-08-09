《快一秒的他》找來岡田將生（左）、清原果耶飾演快男慢女CP。（甲上提供）

改編自金馬獎最佳劇情片《消失的情人節》的日本電影《快一秒的他》，導演山下敦弘日前率編劇宮藤官九郎、男主角岡田將生登台造勢掀起旋風，片商今釋出見面會精華影片，其中有粉絲好奇日版為何把台版著名的「你要好好愛自己，因為有人愛著你」這句金句拿掉？對此，編劇宮藤官九郎竟直接當眾道歉，真誠無架子的作風讓原本就很多鐵粉的他更加圈粉無數。

人稱「宮九」的宮藤官九郎不只寫劇本有創意，連說話都很有哽，見面會上他自稱是「快4小時的他」，因為每晚9點就想睡，半夜2點自然醒。影迷好奇詢問，日版保留了許多台版劇情重要元素，唯獨「你要好好愛自己，因為有人愛著你」這句引發淚點的壓軸金句消失了，關於這點，宮九先是和導演、岡田討論求證後，心虛笑說：「他們說我的劇本裡有寫這句話，但我不太記得了，我想是因為不需要特別說明，大家也能明白箇中滋味，所以沒有留下這個訊息......對不起！」由於宮九道歉得太過真誠，現場粉絲和岡田都忍不住笑開懷。

導演山下敦弘則進一步解釋，原本劇本的開頭跟結尾，宮藤官九郎的確有寫下這段金句，應該是在後期剪接時被刪掉了，導演追問觀眾這句話在台灣很有名嗎？翻譯轉述不算是俗語，不過在這部電影裡很重要的語錄，3人頻點頭，宮藤官九郎追問：「可以再跟我說一次這句話是『要愛自己』什麼來著……奇怪，這劇本應該是我寫的對吧。」讓台下再度大笑。另外，被問到翻拍最困難的部分，山下導演表示原版導演陳玉勳有著屬於他自己獨特的純真與童趣，要如何用自己的方式針對這部分進行創作很困難，直呼：「因為勳導實在是太特別了！」

《快一秒的他》找來岡田將生、清原果耶飾演快男慢女CP，電影前半段以男主角「皇一」視角說故事，後半場換為女主角「麗華」的主觀視角一步步揭開秘密，電影的鏡頭數足足比其他電影多出一倍以上，岡田將生推薦已經看過片的觀眾一定要二刷感受更多細節：「二刷的觀眾因為已經知道情節了，再看一次會有不同的感觸，尤其要留意麗華出現在皇一視角的部分。」岡田特別提到清原果耶的演技是電影的一大看點，連他自己都忍不住想替麗華加油，「麗華偷偷摸摸跟蹤皇一的模樣實在太可愛了，連我在拍攝現場都忍不住想為麗華應援，催促她『趕快按公車下車鈴啊』，真的是一部很有趣的電影。」

《快一秒的他》描述在郵局工作的皇一（岡田將生飾）邂逅彈著吉他高歌的櫻子（福室莉音飾），總是快世界一秒的男孩早一步暈船，以為終於找到真命天女，並精心安排煙火約會，隔日醒來卻腦袋一片空白，只留滿口袋的細沙，和不知為何曬得紅通通的肌膚。皇一向警方報案自己遺失了「昨天」，沒想到破解懸案的關鍵，竟然藏在海角天涯的信箱裡。更奇怪的是，每天帶著相機來買一張郵票、總是慢世界一秒的女孩麗華（清原果耶飾），早已掌握一切祕密。將於9月1日在台上映。