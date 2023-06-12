日本年度話題愛情電影《快一秒的他》將於端午連假第二天6月23日在台北電影節台灣首映，男主角岡田將生確定首度來台會影迷，導演山下敦弘及鬼才編劇宮藤官九郎也將同行造勢。昨天中午600張北影電影票開賣，瞬間秒殺，為答謝戲迷支持，片商緊急宣布驚喜加碼，將於6月24日在京站威秀舉辦《快一秒的他》特別放映暨粉絲見面會，加碼場套票也在不到1分鐘內即完售。

片商今祭出驚喜大禮包，不僅能親眼看到岡田將生、宮藤官九郎、山下敦弘本尊，限量300份的套票組內含電影暨見面會門票、限量日本版A3海報、影迷珍藏明信片套組、台灣獨家A5文件夾一份，而見面會票價815元暗藏著岡田將生的幸運密碼，以他的生日8月15日來作為票價，紀念岡田將生第一次訪台會粉絲的特殊意義。

《快一秒的他》改編自榮獲金馬獎最佳劇情片等 5 項大獎肯定的台灣電影《消失的情人節》，由《愛情，突如其來》、《琳達！琳達！》導演山下敦弘搭檔鬼才編劇宮藤官九郎聯手打造，集結演技派帥哥男星岡田將生、新生代大勢女星清原果耶飾演快男慢女CP，不僅將原片角色性別翻轉，還施加專屬日本版獨有的「魔法」，故事舞台搬至古城京都，輕復古元素引爆浪漫氛圍，令台日粉絲期待度滿點。