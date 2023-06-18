全球股市的6月天充滿驚喜，漲幅全世界第七、亞洲第二的台灣股市，單月上漲10.30％，空手未入市的民眾可著急了，到處翻翻哪裡有閒置資金，想要快快加入此波「資金行情＋基本盤反彈」的投資行列。銀行財富管理主管分析，新台幣定存、房貸轉貸、自有股票融資，都是民眾自己原有的低成本資金，好好安排可以跟上台股的萬八新希望。

新台幣定存部份，央行從2022年至今共升息五次，累積共升息3碼，民眾把手邊現金從活存轉成定存，能得到更高的利息收入，若銀行端同步足額調升，客戶用100萬元設定一年期定存可以增加7,500 元的利息。然而，市場利率行情定錨的台灣銀行1年期定存利率1.575％，100萬元定存利息收入1萬5750元。理財達人認為，台股個股1天漲停7％，以台股大盤6月天的驚驚漲，把個人閒置資金在選對個股下投入台股，獲利期待看來是會比定存來的高許多。

央行在連續升息5次後已在6月15日暫停升息，讓房貸族鬆了一口氣，扣除政府提供的青安專案，一般房屋抵押貸款利率在2.2％～2.5％，隨著各大銀行搶攻新客群的積極下，房貸族尋求其他銀行的轉貸，有機會拿到新增額度，跟進近期金融市場的活絡，連外銀主管都說，「房屋增貸依然是利率相對便宜、且還款期限較有彈性的融資選項之一！」

就市場實務面，房貸轉貸戶是外商銀行重視的潛在客戶群。?豐銀行制式商品中，有抵利加雙週繳方案，匯豐銀行說，「是高利率環境下的最佳選擇」，抵利活存存一天、省一天，雙週繳還可加速還款，更能幫助客戶提早還清房貸。渣打銀行也有「溫馨成家組合」，為的多是有家庭支出不定期需要的房貸客戶。

民眾需注意的是，房屋貸款為長天期資金安排，房貸的支付期間普遍長達10、20年，各銀行提供的貸款條許或有不同，近年十分貼地氣的中央銀行，就在央行官網中建置「央行辦理健全房地產市場專區」，並最新提供手機查詢《央行不動產抵押貸款相關法規》短片，方便民眾快速查詢。