台灣潛水活動盛行，據統計每年國內有超過170萬人次下潛，但投保問題成為「潛」在危機。民進黨立委趙天麟指出，因法規漏洞，導致國內「個人潛水教練」無法替學員投保，一旦發生意外，教練與學員皆無法獲得安全保障。

今年2月交通部觀光局修正《水域遊憩管理辦法》，要求水域活動投保比照汽、機車強制險概念，具營業登記的業者須替學員投保水域責任險才能下水。但保險局起初認定，個人潛水教練因沒有營業登記，法規上並不適用，因此無法替學員投保。

屏東潛水教練職業工會發言人龔芷儀表示，據工會統計，台灣5000多名活躍教練中，僅三分之一具營業登記，其餘超過2300名個人教練、支援教練皆因法規無法替學員投保，制度上的漏洞導致學員與教練都無法享有合理保障。

龔芷儀進一步指出，實務上，旅遊平安險並不理賠潛水事故，但法規又無法讓個人教練替學生投保，等同雙方都暴露在致命風險中。龔芷儀強調，潛水教練是自營業者的事實已相當清晰；潛水教練雖無國家考試對應考科，但都必須通過國際證照認證才能執業，並不會出現無制度、缺乏認證機制等問題。

對此，趙天麟提到，自己長期參與馬拉松，但對水下運動也很有興趣，近期親自帶著兒子體驗學習潛水更有感觸。他指出，台灣實務潛水市場都是以個人教練為主，但保險上卻刻意排擠這些族群，恐違背法律訂定精神，對於台灣推廣水域遊憩活動也非正面影響。

近半年來，趙天麟辦公室團隊與保險局、產險公會進行多次協調，針對法規面提出解方。透過觀光局函釋明確指出，基於保障遊客安全及權益，帶客從事水域遊憩活動時，具營利事實者，皆應按照「水域遊憩管理辦法」辦理，同時，「自由教練」、「個人教練」、「支援教練」等若有營利事實者，仍應依相關辦法辦理。換言之，觀光局函釋已替個人潛水教練投保無門的問題解套。

趙天麟表示，立法應多貼近民眾及需求共識，並在實務上多一點溫暖的思考，才不會讓法律漏洞補不上。在健全法規面後，保險局態度趨軟，也同意個人潛水教練為實際業者；產險公會後續將推出對應的保險商品。

趙天麟說，感謝所有單位共同努力，才能讓問題圓滿解決，台灣四周環海，海洋生態豐富，水憩活動產業的觀光潛力絕對不輸國外，建構安全的潛水環境與保障，是海島國家重要的政策方向，期盼個人教練的保險能盡早開辦，讓潛水市場更具保障與永續性，達到雙贏也促進觀光發展。