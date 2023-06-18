台東縣水中運動訓練協會共襄盛舉，希望以己之力善盡地球公民義務。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

響應國家海洋日，台東縣環保局今在達仁鄉南田村南田海岸親水公園及卑南鄉杉原灣舉辦2場次淨灘活動，並利用直播平台進行南田與杉原灣2地接力淨灘串連，從清晨5點在達仁鄉南田當地耆老祈福後展開淨灘活動，2場次共計約450人參加，清理出海灘廢棄物776.18公斤。

參加卑南鄉杉原灣淨灘淨海活動的日光寺胡先生說，因為參與志工服務得知淨灘消息，帶老婆一起參與，很高興參加這麼有意義的活動。台東縣水中運動訓練協會馮先生表示，因愛海親海而喜歡來參加淨灘，希望以己之力善盡地球公民義務，為地球永續，環境保護召喚更多人一起來。

環保局說明，今日舉辦2場次淨灘活動，採「接力式」進行，設有直播平台提供2地活動即時互動，從達仁鄉南田場連接到卑南鄉杉原灣場，民眾彼此加油打氣；此次達仁鄉南田場淨灘活動，是第1次結合在地文化特色，活動開始先由地方耆老向祖靈祈福及向海致敬，表達人類對大自然的尊重與感謝，再一起迎接日出，進行淨灘行動。

環保局進一步表示，在達仁鄉南田村南田海岸親水公園舉辦「迎接日出 揮別無塑」活動，一般廢棄物為75公斤、資源回收廢棄物為49公斤，另卑南鄉杉原灣舉辦「傾聽海洋心事 相約杉原灣 」活動，一般廢棄物為545.83公斤、資源回收廢棄物為106.35公斤，共計清理出海灘廢棄物776.18公斤。

環保局呼籲，從生活中減少廢棄物產生及在海灘遊憩時隨手帶走垃圾，是友善海洋的根本。