日圓兌美元11日亞洲早盤貶值0.1％至144.89日圓，創6月30日以來最低，引發投資人擔憂日方可能出手干預。日圓兌歐元同樣走低，報159.135日圓兌一歐元，接近10日觸及159.19的15年低點。

日本上次干預日圓是在去年9月，當時日圓貶破145日圓，促使日本財務省買進日圓以提振匯率。

8月11日為日本國定假日，預料交投清淡。Saxo Markets策略師指出，干預的疑慮可能帶動部分投資人獲利了結，但他提到，日本官方持續耐心觀望也不無可能。