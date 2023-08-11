日圓兌美元11日亞洲早盤貶值0.1％至144.89日圓，創6月30日以來最低，引發投資人擔憂日方可能出手干預。日圓兌歐元同樣走低，報159.135日圓兌一歐元，接近10日觸及159.19的15年低點。
日本上次干預日圓是在去年9月，當時日圓貶破145日圓，促使日本財務省買進日圓以提振匯率。
8月11日為日本國定假日，預料交投清淡。Saxo Markets策略師指出，干預的疑慮可能帶動部分投資人獲利了結，但他提到，日本官方持續耐心觀望也不無可能。
隨著美國7月消費者物價指數（CPI）增長溫和，帶動交易商預料聯準會已完成升息，使美元持穩，但日圓繼續承壓，逼近145日圓兌一美元的心理關卡。
日圓兌美元11日亞洲早盤貶值0.1％至144.89日圓，創6月30日以來最低，引發投資人擔憂日方可能出手干預。日圓兌歐元同樣走低，報159.135日圓兌一歐元，接近10日觸及159.19的15年低點。
日本上次干預日圓是在去年9月，當時日圓貶破145日圓，促使日本財務省買進日圓以提振匯率。
8月11日為日本國定假日，預料交投清淡。Saxo Markets策略師指出，干預的疑慮可能帶動部分投資人獲利了結，但他提到，日本官方持續耐心觀望也不無可能。
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