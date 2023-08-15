薛景求飾演隱居山中的前羅老宇宙中心負責人。（車庫娛樂提供）

電影邀來金來沅、李伊庚、李星民驚喜參演。（車庫娛樂提供）

韓國月球救援災難鉅片《逃出寧靜海》是《與神同行》金容華導演睽違5年的最新電影，斥資280億韓幣（約6.68億台幣）打造，以逼真浩瀚的災難場面，加上演員們真實細膩的演技，讓觀眾彷彿身臨其境，展開一場驚心動魄的月球冒險之旅，為了呈現出電影最震撼的視覺影音效果，台灣特別將於Dolby Cinema、IMAX、Dolby Atmos等特殊影音規格同步上映，這也是首部在台灣Dolby Cinema上映的韓國電影。

韓國男團「EXO」成員D.O.（都敬秀）片中飾演太空人，這次挑戰大量無重力狀態飄浮動作場面，他表示：「每次都要在身上綁5到6條特殊鋼絲，且要抓好時機點展現飄浮動作，雖然很辛苦，但成果看起來很不錯。而且拍攝布景和太空衣都是依照實際規格去打造的，讓我更投入其中！」雖然拍攝過程十分危險，但都敬秀透露因為工作人員無微不至地照顧他，讓他平安無事地完成那些場面。

而薛景求在看到都敬秀在電影成品中辛苦的動作戲後，笑稱自己簡直是坐享其成而感到很羞愧，也讓都敬秀忍不住大笑！另外，都敬秀也透露薛景求是最棒的演員前輩，就像個隨和的大叔，他說：「薛景求前輩在拍攝現場對演員和工作人員都很親切，光看前輩身邊工作人員的表情就知道他們有多幸福，真的就像鄰居大叔一樣隨和！最近在跑舞臺問候活動時，前輩也常跟觀眾們開玩笑，讓氣氛變得很好！」

金來沅、李伊庚驚喜參演也造成話題，導演金容華對此表示：「金來沅是我的大學後輩，一直很想合作一次，這次便邀請他來特別演出！李伊庚則是位很有才華又有趣的演員，這次合作後覺得他真的很不錯！」而影帝李星民在片中也特別飾演都敬秀的父親一角，令人揪心的演技也讓許多觀眾動容不已。

此外，都敬秀所屬團體「EXO」的成員燦烈的親姊姊主播朴柔羅也在電影中扮演主播，導演表示：「因為她是位很有名的主播，所以我們就向電視臺提出邀約，據說電視臺因為是都敬秀主演的電影，就欣然地答應了！後來我們請朴柔羅主播幫忙補拍一些場景時，她還沒有再收我們酬勞，真的很感謝她！」

演歌雙棲的都敬秀表示這次的吊鋼絲動作戲和記舞蹈動作很像，覺得他以身為EXO成員的歌手活動經驗對此很有幫助，「因為在進行歌手活動時，通常都是先看過舞蹈動作後再去記起來，這對於這次的動作戲有很大的幫助！在演戲時，會先排除一些不便的動作，只採用更有效率的動作，這跟練舞時是一樣的，所以我覺得歌手活動的經驗對演戲有很大的幫助！」

EXO成員們在看過電影後，也紛紛稱讚都敬秀的表現，對他精彩的演技感到驚訝，都敬秀表示：「成員們看過我的演技後都仔細跟我分享他們的觀影心得，都為我加油打氣！有了成員們的支持，讓我更有力量了，也很謝謝他們特地出席《逃出寧靜海》的VIP試映會！」

另外，因共演經典韓劇《沒關係，是愛情啊》而培養出好交情的都敬秀和趙寅成，2人的新作《逃出寧靜海》、《神鬼海底撈》都在同時期上映，他們也覺得很神奇，都敬秀笑說：「我和趙寅成哥互傳了訊息，我們都說怎麼會剛好在同時期上映呢！」他們倆也都說會去看彼此主演的作品。

趙寅成近期也曾公開稱讚都敬秀的個性很從容不迫，對此都敬秀則說這其實是從趙寅成身上學到的，他透露：「在遇到趙寅成和其他哥哥之前，我常對自己的情緒感到很疲憊，也常常搖擺不定。後來遇見哥哥們後，他們跟我說沒必要去想那些，給了我很多建議，現在的我才漸漸變得比較堅強！」

《逃出寧靜海》本週四（17日）在台上映。