金管會表示，近來AI在金融服務領域的應用日益增加，加上生成式AI快速發展，影響層面廣泛，為協助金融機構善用AI科技優勢，並能有效管理風險、確保公平、保護消費者權益、維護系統安全及實現永續發展，因而決定訂定相關原則草案。

金管會初步訂定金融業運用AI核心原則有6項，包括建立治理及問責機制、重視公平性及以人為本的價值觀、保護隱私及客戶權益、確保系統穩健性與安全性、落實透明性與可解釋性、促進永續發展等。

對於生成式AI可能涉及個資保護及資安隱憂，金管會參考國科會草案明列相關應注意事項，包括金融機構不宜將生成式AI產生資訊做為判斷或決策的唯一依據、生成式AI產出資訊宜由金融機構人員就其風險進行客觀且專業的最終判斷等。

綜規處處長胡則華表示，金管會在訂定金融業使用AI核心原則後，預計在今年底前公布AI指引，後續由金融業公會據此訂定相關自律規範。同時，將因應AI發展推出相關配套政策，必要時不排除進行專案金檢，確保業者運用AI系統時確實遵守法規、並落實風險管理。