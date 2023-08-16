根據三星在14日公布的最新半年報，所持有這家荷蘭先進曝光機大廠的股票，在六月底時，已從629萬股，持股比重約1.6%，大幅減少至275萬股，0.7%左右。經估算，三星應該可以拿到22億美元的資金。

自2000年以來，三星一直與ASML維持密切的業務關係。同時，艾司摩爾也是三星最重要的晶片製造合作夥伴之一。靠著自己是EUV（極紫外光）曝光機的全球唯一製造業者，ASML高超的技術對高階半導體產品貢獻良多。

韓聯社指出，三星在2012年投資約4000億韓元，供給ASML研發下一代，也就是未來五年的微影技術。當時，三星還以7000億韓元左右入股艾司摩爾，約3%股份。不過，在四年之後就以6000億韓元脫手半數股票。

三星半年報也指出，三星也賣了陸企電動車大廠比亞迪238萬股，拿到約1150億韓元。另外，也出售一家機械公司SFA Engineering大概154萬股，獲取676億韓元。

韓聯社表示，二月份時，三星曾說將以4.6%的利息，向同集團的Samsung Display借20兆韓元，以確保現金流充沛。儘管對手SK海力士以及美光等都開始減少開支，但三星顯然是逆向思考，還是繼續投資未來。

上半年，三星在晶片製造的基礎設備上花了23兆韓元。上一季期間，三星的研發費用高達7.2兆韓元，是該季營業利益至少10倍之多。今年來三星晶片業務已虧損8.94兆韓元，因為全球大環境景氣不佳，進而影響到智慧手機、個人電腦以及汽車等，多數電子產品中需使用的晶片需求量。

今年首季，三星晶片部門虧掉4.6兆韓元，是14年以來首次虧損，原因還是受到全球需求下滑所致，故晶片庫存量也跟著大增。上一次三星晶片大虧，要回溯到2009年第一季，差不多是全球金融海嘯爆發之後。