木星昨天起開始在金牛座逆行，將一直持續到12月31日，此時會面臨許多挑戰和考驗，需謹慎小心應對，以免衰事纏身。艾菲爾老師在臉書上分享12星座近期會在哪些方面出現波折，其中牡羊座賺錢會受到阻礙；巨蟹座社交關係會出現問題；獅子座工作會遭受壓力或挫敗；天蠍座感情則會出現危機；射手座要注意健康問題。

▍牡羊座

木星逆行將影響牡羊座的第2宮，也就是財富宮，意味著在賺錢方面會遇到阻礙或挫折，收入減少或花費增加，需更加謹慎管理財務，避免浪費或冒險投資。

▍金牛座

木星逆行將影響金牛座的第1宮，也就是自我宮，意味著在表達和自我實現上會遭遇困難或挑戰，個性會變得保守固執，導致形象受到負面評價或影響，需更加開放和靈活調整態度和行為，避免自我否定。

▍雙子座

木星逆行將影響雙子座的第12宮，也就是隱藏宮，意味著內心世界和精神層面會遇到混亂或困惑，夢境會變得奇怪或難以理解，直覺出現錯誤，需更加誠實和清醒地面對潛意識和心理狀態，避免逃避或自欺。

▍巨蟹座

木星逆行將影響巨蟹座的第11宮，也就是友誼宮，意味著在社交關係和團體活動上會出現問題或變化，朋友會減少或疏遠，導致團隊分裂衝突，需更加真誠和包容友情和合作，避免孤立或爭執。

▍獅子座

木星逆行將影響獅子座的第10宮，也就是事業宮，意味著在工作和職業上會遭受壓力或挫敗，成就會降低或停滯，導致地位下降或動搖，需更加努力和堅持追求目標和理想，避免放棄或妥協。

▍處女座

木星逆行將影響處女座的第9宮，也就是學習宮，意味著在知識和見識方面會有迷茫或錯誤，學習動力減少，導致觀點受限，需更加勤奮和開放學習新事物，避免懶惰或偏見。

▍天秤座

木星逆行將影響天秤座的第8宮，也就是變化宮，意味著在變革和危機方面會遇到挑戰或考驗，生活會出現突發或不確定因素，導致情緒波動或失控，需更加冷靜和勇敢地面對事情避免恐慌。

▍天蠍座

木星逆行將影響天蠍座的第7宮，也就是伴侶宮，意味著愛情和婚姻方面會出現矛盾或危機，伴侶會變得冷淡或不忠，導致關係破裂或離婚，需更加信任彼此和有效溝通，避免懷疑或背叛。

▍射手座

木星逆行將影響射手座的第6宮，也就是健康宮，意味在身體和心理方面會出現問題或障礙，健康可能會下降或惡化，需更加關注和改善健康狀況，避免忽視或放縱。

▍摩羯座

木星逆行將影響摩羯座的第5宮，也就是創造宮，意味著在創意和娛樂方面會有缺乏或失敗，創造力會因此減少，樂趣也會逐漸喪失，需加強培養創意能力，避免讓自己消沉。

▍水瓶座

木星逆行將影響水瓶座的第4宮，也就是家庭宮，意味著家庭和親情方面會有不和或衝突，家人變得更加冷漠或不理解，甚至分裂或離散，需更加關心家人之間的互動，避免感情失和。

▍雙魚座

木星逆行將影響雙魚座的第3宮，也就是溝通宮，意味著語言和思維方面會有困難或錯誤，表達會因此減少或模糊，思考更容易混亂，需更加清晰和準確地表達語言和思維，避免含糊或錯誤。