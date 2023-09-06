俗話說「知人知面不知心」，有些人和他人相處時總是戴著面具，卻讓人難以察覺。大陸命理專欄「星座上上簽」分享，雙魚座、巨蟹座和天秤座的女性是扮豬吃老虎的高手，雖然外表看似單純溫和，心思卻比想像中還要複雜，總能在不知不覺間掌控大局、達成目的。

▎雙魚座

雙魚女善於用溫柔和善良迷惑他人，總是裝作天真可愛的樣子取悅大家，然而內心深處卻能冷靜分析每個人的心理，並根據對方的需求調整形象，無論在工作或生活中，總能將觸手伸向每個關鍵人物，從而達到想要完成的目的，因此表面上單純善良的雙魚女，實際上擁有極其複雜的心理。

▎巨蟹座

巨蟹女看似柔弱可憐，卻擁有敏感的心思，善於洞察他人的心思和人際關係的變化，並運用情緒引導對方的行為，總能以軟弱、委屈的形象博得他人的同情和憐憫，藉此獲取整個局面的掌控權，最後在關鍵時刻給對方致命一擊，因此絕對不能小看巨蟹女。

▎天秤座

天秤女通常被認為是溫和友善的代表，善於社交、處理人際關係，表現出公正、客觀的形象，實際上卻心思縝密，能準確分析、評估事件中的每一項因素，並利用魅力與智慧左右他人的決策，從而實現目標，因此天秤女在看似友善的背後，其實隱藏著一顆善於算計的心。