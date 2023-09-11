一段感情走到盡頭時，有些人會選擇斷乾淨，不會與前任有任何瓜葛，但有些人則會藕斷絲連，默默關注對方，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、天蠍座、金牛座當再次想起舊愛時容易念念不忘，哪怕是任何的蛛絲馬跡，都會使他們情緒起伏非常大。

▍巨蟹座

巨蟹座念舊也容易心軟，只要對方沒傷害過自己，不論分開的原因是什麼，那曾經有的悸動，或是各種溫暖畫面，他們會銘記在心，久久無法忘懷，哪怕是不經意的聽到或看到有關舊愛的事，心中的小劇場就會無限上演著。

▍天蠍座

天蠍座的愛是深刻的，外表也許看不出來，但內心是十分認真的，有著不到黃河心不死個性的他們，不論跟前任是如何分開的，也會想起曾經有一起努力過，雖然最終走上分手這條道路，但絕不後悔也不會再次回頭，可是一旦有對方的蛛絲馬跡，依舊會有不小的震動，同時會默默關注著，直到平復為止。

▍金牛座

金牛座的依賴性極強，若已有習慣的人或生活方式，只要不是不得已的原因，絕不願意輕易變動，而對於舊愛，不論分開的原因為何，必定會經歷不小的動盪，曾有的溫存和不愉快，會在心裡不時的咀嚼，也會經常跟現況做比較，舊愛如果留下的好印象多，外表嘴硬的他們則會念念不忘。