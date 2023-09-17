有些人很難踏出舒適圈，每到一個新環境就要適應好一段時間，大陸命理網站「星座巫師」分享，牡羊座、雙子座、獅子座和處女座的生存能力非常強，不管被放到什麼樣的環境、面對什麼樣的問題，他們都能很快就適應，不會感到任何侷促不安的情緒。

▎牡羊座

牡羊座崇尚強者，因此對自我的要求也很高，如果無法適應環境，反而會因此感到丟臉，在這種心態下訓練出強大的生存能力，無論被放在什麼樣的環境中，都會想辦法去適應。

▎雙子座

雙子座的能力雖然不能說最強，但十分擅長調動資源、累積人脈，因此身邊總是有一群能為他所用的人，面對任何狀況都可以找到貴人伸出援手，所以不管被放在什麼樣的環境都能適應且生存得很好。

▎獅子座

獅子座的致勝法寶就是天生擁有的強大自信，總是對自身的能力深信不疑，有時候太過懷疑、不信任自己，那麼很多事情就真的做不成了，因此極度自信的獅子座不管去到哪裡都不是問題。

▎處女座

處女座理性、客觀，且非常實際，不會衝動行事，還十分精明，知道怎麼做才能讓利益得到最大化的保障，所以就算面對各種不同的環境與狀況，也能很快就找出適應的方法。