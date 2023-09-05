每個人的感情觀都不盡相同，有些人喜歡細水長流、安穩的感情，有些人則渴望轟轟烈烈、充滿激情的愛情。大陸命理專欄「星座巫師」分享，天蠍座、射手座和水瓶座忍受不了平淡，認為新鮮感、熱情是一段愛情的必需品。

▎天蠍座

天蠍座理性冷酷的外表下，有一顆躁動的心，一旦心動就會義無反顧捍衛真愛，誰來阻止都沒用，感情中的每一場狂風暴雨都是對真愛的測試，從中不只能收穫快樂還有滿足感，更能證明這段感情的名正言順。天蠍座在熱情中才能越活越精彩，如果愛情逐漸變得平淡，結局不是消亡就是爆發，因此他們會主動出擊，試圖打破兩人之間的平淡。

▎射手座

射手座不喜歡固定的模式，認為愛情不只是心有靈犀的快樂，還有探索未知的樂趣，慢慢了解彼此的內心世界，在矛盾中感情升溫、找到最適合彼此的相處模式；如果有一天愛情進入平淡期，就如同熱情突然被冷水澆滅，這時他們很容易被周圍的新鮮、刺激吸引，一不小心就掉入陷阱，甚至造成「一失足成千古恨」的結局。

▎水瓶座

水瓶座求新求變、不受世俗束縛，面對愛情也期待能夠轟轟烈烈，不管兩人的感情如同走鋼絲一般搖晃不定，還是像在風中一樣虛無飄渺，水瓶座都不曾想過放棄，反而在感情逐步穩定後容易出現問題，如果兩人的感情變成習慣、索然無味，他們就會積極製造驚喜，但若對方不願配合，只想一直平淡安穩下去，水瓶座絕對第一個反對。