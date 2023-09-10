《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子女、水瓶女、天蠍女雖然天生顏值高，懂得綻放自身的迷人風采，但是卻容易因為自信的光芒太過強烈，導致就如玫瑰花一樣長滿了刺，讓身邊的人難以靠近。

▍獅子女

獅子女天生充滿自信，同時有著符合自身氣質的燦爛妝容，即便顏值不高，也有鮮活的生命力，綻放迷人的風采，但也因自信的光芒太過強烈，她們的魅力看起來就像長了刺一般，讓人覺得不是誰都能隨便站在身邊，成為護花使者。

▍水瓶女

水瓶女有主見，懂得如何活出自己的光彩，她們有一種獨特魅力，不會從眾去做不適合自己個性的事，不懂她們的人會覺得十分奇怪，但在懂得的人的眼中，水瓶女就是最迷人的女孩！關於渾身長刺並不是刻意如此，只是個性使然，即便有心與人親近，也會不自覺保持適當距離。

▍天蠍女

天蠍女擁有迷人的魅力，她們大多注重氣質、顏值的養成，在任何年齡，對於寵愛自己的態度從不馬虎，而天生的氣質再加上後天率真的裝扮，容易成為自信迷人的代表。而天蠍女長刺，是因為生來就有的控制慾及自我保護，不容許感情被糟蹋。