美麗的玫瑰都帶刺，既迷人又危險，運勢網站《摘星工廠》就點名3星座女魅力四射，吸引不少男性想一親芳澤，無奈她們個性天生帶刺，若不是真心實意，很少有人能駕馭得了。

▍獅子女

獅子座女生個性向來充滿自信和熱情，並且十分有主見，就算顏值不高，但活力四射、神采奕奕的模樣仍吸引不少男性目光。不過或許是因為光芒太盛，獅子女強烈的個人魅力就像是長了刺一樣，會讓許多人卻步，只敢遠遠欣賞，而不敢實際付出行動，成為她們的護花使者。

▍水瓶女

水瓶座女生相當有主見，她們從來不會譁眾取寵，而是懂得該如何活出自己的光彩，或許在外人眼中，她們顏值並不算太高，但清冷獨特的氣質對於男人們來說卻充滿著吸引力，只不過水瓶女的個性天生帶刺，即便她們有心想跟別人親近，也會不自覺保持適當的距離。

▍天蠍女

天蠍座女生有種與生俱來的性感，尤其是冷豔的態度讓不少男人為之瘋狂，之所以說她們是帶刺的玫瑰，是因為掌控欲及自我保護意志高漲，敏感多疑的她們不容許自己的感情遭到辜負，所以會不斷給追求者一些考驗和試探，並不會輕易動心。